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مصرع قيادي حوثي وعدد من مرافقيه بمواجهات مع الجيش الوطني في الجوف(تفاصيل+أسماء)

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*يمن برس -خاص

لقي صباح اليوم الخميس قيادي حوثي ميداني مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بجبهة السلان غرب مديرية الغيل بمحافظة الجوف.



وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي المدعو “عزان يحيى عزان الشريف” المنتمي لأهالي منطقة الأشراف التابعة لمديرية الغيل بالجوف لقي مصرعه مع عناصر حوثية أخرى عقب مواجهات مع القوات الحكومية بجبهة السلان غرب المديرية.



وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت أيضاً عن إصابة عناصر حوثية أخرى بينهم المدعو “طه فايز قعشم”، وهو من أسرة “آل جودة” في منطقة الأشراف بذات المديرية.



واندلعت المواجهات عقب قيام المليشيات الحوثية بقصف مدفعي على الأحياء السكنية بذات المديرية ما أدى إلى إصابة حرجة لطفل وفقد إحدى عينيه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي صباح اليوم الخميس قيادي حوثي ميداني مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بجبهة السلان غرب مديرية الغيل بمحافظة الجوف.وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي المدعو “عزان يحيى عزان الشريف” المنتمي لأهالي منطقة الأشراف التابعة لمديرية الغيل بالجوف لقي مصرعه مع عناصر حوثية أخرى عقب مواجهات مع القوات الحكومية بجبهة السلان غرب المديرية.وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت أيضاً عن إصابة عناصر حوثية أخرى بينهم المدعو “طه فايز قعشم”، وهو من أسرة “آل جودة” في منطقة الأشراف بذات المديرية.واندلعت المواجهات عقب قيام المليشيات الحوثية بقصف مدفعي على الأحياء السكنية بذات المديرية ما أدى إلى إصابة حرجة لطفل وفقد إحدى عينيه.







قيادي حوثي الجيش الجوف



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