الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / أمنية شبوة تصدر هذه القرارات العاجلة

أمنية شبوة تصدر هذه القرارات العاجلة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

أكدت اللجنة الامنية بمحافظة شبوة، أن قوات الجيش والأمن قادرة على إفشال كافة مشاريع التآمر والتخريب التي تستهدف محافظة شبوة وأمنها واستقرارها.



جاء ذلك خلال الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم الخميس، برئاسة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.



ودانت اللجنة، حوادث استهداف مواقع القوات المسلحة والأمن من قِبل عناصر خارجة عن النظام والقانون، زجرائم الاعتداءات على المصالح العامة للدولة والمنشآت الاقتصادية في شبوة، كونها تعتبر بمثابة جرائم تخريبية تستهدف الاقتصاد الوطني ويجب إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها.



وشددت على أهمية تحديد هويات مرتكبيها والجهات المحركة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها محافظة شبوة.



وكلفت أمنية شبوة لجنة رباعية من أعضائها تتولى عملية متابعة أوضاع حقوق الإنسان بمحافظة شبوة والعمل على تعزيزها في مختلف نواحي الحياة، وإيقاف أية انتهاكات إنسانية، والقيام بفتح ملفات محاسبة ضد الجهات المتورطة في هذا النوع من الجرائم، كما أنيطت باللجنة مهمة الرصد والتحليل للخروقات اليومية لاتفاق الرياض والرفع بها للجنة الأمنية.



ووقفت اللجنة الأمنية أمام آخر نتائج التحريات والمتابعة في جريمة مقتل مدير أمن مديرية الروضة مجاهد باعوضة واثنين من مرافقيه، وأكدت على ضرورة مواصلة أعمال البحث والتحري في هذه الجريمة، مشددة على ضرورة محاربة الجرائم بمختلف أشكالها.



ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات من مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، في كمينين منفصلين استهدف أحدهما موكباً يضم العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية والعميد سيف القفيش قائد اللواء 115 مشاه أثناء توجههما إلى محافظة أبين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكدت اللجنة الامنية بمحافظة شبوة، أن قوات الجيش والأمن قادرة على إفشال كافة مشاريع التآمر والتخريب التي تستهدف محافظة شبوة وأمنها واستقرارها.جاء ذلك خلال الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم الخميس، برئاسة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.ودانت اللجنة، حوادث استهداف مواقع القوات المسلحة والأمن من قِبل عناصر خارجة عن النظام والقانون، زجرائم الاعتداءات على المصالح العامة للدولة والمنشآت الاقتصادية في شبوة، كونها تعتبر بمثابة جرائم تخريبية تستهدف الاقتصاد الوطني ويجب إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها.وشددت على أهمية تحديد هويات مرتكبيها والجهات المحركة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها محافظة شبوة.وكلفت أمنية شبوة لجنة رباعية من أعضائها تتولى عملية متابعة أوضاع حقوق الإنسان بمحافظة شبوة والعمل على تعزيزها في مختلف نواحي الحياة، وإيقاف أية انتهاكات إنسانية، والقيام بفتح ملفات محاسبة ضد الجهات المتورطة في هذا النوع من الجرائم، كما أنيطت باللجنة مهمة الرصد والتحليل للخروقات اليومية لاتفاق الرياض والرفع بها للجنة الأمنية.ووقفت اللجنة الأمنية أمام آخر نتائج التحريات والمتابعة في جريمة مقتل مدير أمن مديرية الروضة مجاهد باعوضة واثنين من مرافقيه، وأكدت على ضرورة مواصلة أعمال البحث والتحري في هذه الجريمة، مشددة على ضرورة محاربة الجرائم بمختلف أشكالها.ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات من مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، في كمينين منفصلين استهدف أحدهما موكباً يضم العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية والعميد سيف القفيش قائد اللواء 115 مشاه أثناء توجههما إلى محافظة أبين.







شبوة اللجنة الامنية قرارات



شارك الخبر أصدقاءك:



957

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







