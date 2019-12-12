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رسميا .."طالب" يتسلم عمله مديرا لمصلحة الهجرة والجوازات في حضرموت

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مساعد بن طالب مدير مصلحة الجوازات بوادي حضرموت

*يمن برس -حضرموت

جرت اليوم الخميس في إدارة مصلحة الهجرة والجوازات في حضرموت الوادي والصحراء عملية دور الاستلام والتسليم لمدير عام فرع المصلحة العقيد مساعد عبدالله بن طالب تنفيذا لقرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.



وقامت اللجنة المكلفة بتنفيذ عملية الاستلام والتسليم بحصر جميع العهد وتسليمها للمدير الجديد وتمكينه من القيام بعمله كمدير لمصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت والصحراء.



بدوره قدم العقيد مساعد عبدالله بن طالب مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت شكره لمعالي وزير الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت و الوادي و الصحراء و مدير عام الامن والشرطة بوادي حضرموت على ثقتهم به مثمنا ادوار المدير السابق لفرع المصلحة بوادي حضرموت و الصحراء و جهوده المثمرة خلال فترة تولية ادارة الفرع .



وفي السياق ذاته ذكرت في المصلحة أن فرع الهجرة والجوازات بوادي حضرموت سيعمل على استئناف عمله خلال الايام القليلة القادمة لتقديم خدماته لكل المواطنين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك جرت اليوم الخميس في إدارة مصلحة الهجرة والجوازات في حضرموت الوادي والصحراء عملية دور الاستلام والتسليم لمدير عام فرع المصلحة العقيد مساعد عبدالله بن طالب تنفيذا لقرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.وقامت اللجنة المكلفة بتنفيذ عملية الاستلام والتسليم بحصر جميع العهد وتسليمها للمدير الجديد وتمكينه من القيام بعمله كمدير لمصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت والصحراء.بدوره قدم العقيد مساعد عبدالله بن طالب مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت شكره لمعالي وزير الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت و الوادي و الصحراء و مدير عام الامن والشرطة بوادي حضرموت على ثقتهم به مثمنا ادوار المدير السابق لفرع المصلحة بوادي حضرموت و الصحراء و جهوده المثمرة خلال فترة تولية ادارة الفرع .وفي السياق ذاته ذكرت في المصلحة أن فرع الهجرة والجوازات بوادي حضرموت سيعمل على استئناف عمله خلال الايام القليلة القادمة لتقديم خدماته لكل المواطنين.







طالب الجوازات الميسري



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