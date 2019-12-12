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تغير مفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 10:36:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الخميس.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 588 ريال
بيع: 590 ريال
الريال السعودي
شراء: 154.9 ريال
بيع: 155.9 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 598 ريال
بيع: 601 ريال
الريال السعودي
شراء: 157.2 ريال
بيع: 157.5 ريال
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