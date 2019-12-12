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القبض على زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 11:01:00 مساءً

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القبض على زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير
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*يمن برس - متابعات

أعلنت النيابة السودانية، إلقاء القبض على وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، ونقلها بعد التحري إلى سجن النساء بأم درمان.

 

وطبقاً لوسائل إعلام سودانية، أن اعتقال بابكر متعلق بعدة قضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية، وحسابات مصرفية باسمها، فضلاً عن شركات ترؤس مجالس إدارتها.

 

يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.

 

ويواجه البشير الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم؛ دعاوى جنائية عديدة، ترتبط بقيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في حال الإدانة.




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خاص - يمن برس

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