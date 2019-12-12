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الرئيس هادي يكشف عن شكل الحكومة الجديدة
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 11:48:00 مساءً

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الرئيس هادي يكشف عن شكل الحكومة الجديدة
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*يمن برس - متابعة خاصة

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي استعداده التام لتشكيل حكومة فاعلة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

 

وأشار الرئيس هادي إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعد المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها والمدخل لتعزيز الوحدة الوطنية. مؤكدا الاستعداد التام لتشكيل حكومة فاعلة وقوية.

 

وقال: "لقد بادرنا ووجهنا رئيس الحكومة بالنزول لعدن في ظل ظروف بالغة الصعوبة والعمل على صرف المرتبات وتطبيع الأوضاع والخدمات بصورة عامة".

 

 

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي مطلع نوفمبر الماضي على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية.




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خاص - يمن برس

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