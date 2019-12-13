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الجيش يعلن حظر التجوال في هذه المدينة الجنوبية
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 12:39:00 صباحاً

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الجيش يعلن حظر التجوال في هذه المدينة الجنوبية
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن الجيش الوطني فرض حظر التجوال في منطقة سليم ومحيطها غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع (جنوبي البلاد) ابتداءً من مساء الخميس.

ودعا اللواء 30 مدرع  سكان منطقة سليم ومحيطها، إلى الالتزام بحظر التجوال المقرر تنفيذه من مساء الخميس بدءاً من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وتضمن التعميم منع حراس مزارع "القات" من اصطحاب أسلحتهم النارية إلى نوبات الحراسة، والتجمع فيها خلال الفترة المقررة وفقاً لوكالة خبر.

وتشهد بعض مديريات محافظة الضالع معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.




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خاص - يمن برس

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