أميرة سعودية تزور قاعدة فلوريداً بعد حادثة إطلاق النار

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - متابعات

قالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، إن سفيرة السعودية، الأمير ريما بنت بندر بن سلطان، زارت القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا، اليوم الخميس، لتقديم التعازي، بعد الهجوم الذي وقع بإطلاق ضابط في سلاح الجو السعودي الرصاص مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل أيام.

وأضافت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، عبر بيان نشر عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود التقت بأفراد من قيادة قاعدة بنساكولا البحرية "وكررت إدانتها لهذا الهجوم المروع.

وتعهدت السفيرة بتقديم "أي مساعدة ممكنة لتسريع وتيرة التحقيق".

وتعد هذه أول زيارة سعودية لقاعدة فلوريدا، بعد مرور أسبوع على واقعة اطلاق النار الذي نفذه سعودي بقاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، راح ضحيته 4 قتلى بمن فيهم مطلق النار، بالإضافة إلى جرح 7 آخرين.