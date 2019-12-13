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4 علامات تدل على أن رئتيك ليستا بصحة جيدة

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*يمن برس - متابعات

تطور الحياة واتساع رقعة المدن على حساب الأراضي الزراعية والريفية، أصبح الحصول على هواء نقي أمرا نادرا، لذلك يجب على الإنسان أن يولي اهتماما أكبر لصحة رئتيه، وعليه معرفة العلامات والأعراض التي تدل على أن هناك خللا في عملهما.



وفي هذا الصدد نشر موقع "برايت سايت" تقرير أشار فيه إلى 4 أعراض تدل على أن الرئتين لا تعملان جيدا.



آلام الظهر والكتف



على الرغم من أن آلام الظهر والكتف مدرجة كأعراض نادرة، إلا أنها يمكن أن تشير إلى بداية الإصابة بسرطان الرئة، والذي من المحتمل جدًا علاجه إذا تم اكتشافه في المراحل المبكرة.



بالتالي إذا شعرت بأن هذا الألم أقوى من المعتاد واستمر لفترة أطول من آلام الظهر المعتادة، أو إذا كنت تعاني من ذلك كثيرًا، يجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.



السعال



قد يدل السعال على وجود مرض بسيط مثل نزلات البرد، ولكنه أيضا قد يكون أحد أعراض الأمراض الرئوية المزمنة، ومن هنا تأتي أهمية معرفة كيفية التمييز بين أنواع السعال المختلفة، حيث هناك احتمالية أن يكون السعال الحاد وشبه الحاد علامات لسرطان الرئة، خاصة إذا اقترن بأعراض أخرى مثل سعال الدم.



ضيق في التنفس



غالبًا ما يحدث ضيق التنفس بسبب أمراض القلب أو الرئة، مثل الربو أو الحساسية، بالتالي من المستحسن تغيير بيئتك ومحاولة الخروج من المدينة لفترة من الوقت، لكن إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس معظم الوقت يجب عليك مراجعة الطبيب.



تغير لون العيون والجلد للأصفر "اليرقان"



يُعرف اليرقان بأنه حالة يتحول فيها لون بشرتك إلى اللون الأصفر، كما أنه يؤثر على الجزء الأبيض من عينك، ويحولها إلى أصفر باهت وفي الأمراض الحادة، أصفر داكن.



وقد يكون هذا العرض مرفوضا في بعض الأحيان أو أمرا عرضيا، ولكن مع ذلك يجب الحذر لأنه قد يكون مؤشرا واضحا لمشاكل الكبد التي يمكن أن تسببها سرطان الرئة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تطور الحياة واتساع رقعة المدن على حساب الأراضي الزراعية والريفية، أصبح الحصول على هواء نقي أمرا نادرا، لذلك يجب على الإنسان أن يولي اهتماما أكبر لصحة رئتيه، وعليه معرفة العلامات والأعراض التي تدل على أن هناك خللا في عملهما.وفي هذا الصدد نشر موقع "برايت سايت" تقرير أشار فيه إلى 4 أعراض تدل على أن الرئتين لا تعملان جيدا.آلام الظهر والكتفعلى الرغم من أن آلام الظهر والكتف مدرجة كأعراض نادرة، إلا أنها يمكن أن تشير إلى بداية الإصابة بسرطان الرئة، والذي من المحتمل جدًا علاجه إذا تم اكتشافه في المراحل المبكرة.بالتالي إذا شعرت بأن هذا الألم أقوى من المعتاد واستمر لفترة أطول من آلام الظهر المعتادة، أو إذا كنت تعاني من ذلك كثيرًا، يجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.السعالقد يدل السعال على وجود مرض بسيط مثل نزلات البرد، ولكنه أيضا قد يكون أحد أعراض الأمراض الرئوية المزمنة، ومن هنا تأتي أهمية معرفة كيفية التمييز بين أنواع السعال المختلفة، حيث هناك احتمالية أن يكون السعال الحاد وشبه الحاد علامات لسرطان الرئة، خاصة إذا اقترن بأعراض أخرى مثل سعال الدم.ضيق في التنفسغالبًا ما يحدث ضيق التنفس بسبب أمراض القلب أو الرئة، مثل الربو أو الحساسية، بالتالي من المستحسن تغيير بيئتك ومحاولة الخروج من المدينة لفترة من الوقت، لكن إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس معظم الوقت يجب عليك مراجعة الطبيب.تغير لون العيون والجلد للأصفر "اليرقان"يُعرف اليرقان بأنه حالة يتحول فيها لون بشرتك إلى اللون الأصفر، كما أنه يؤثر على الجزء الأبيض من عينك، ويحولها إلى أصفر باهت وفي الأمراض الحادة، أصفر داكن.وقد يكون هذا العرض مرفوضا في بعض الأحيان أو أمرا عرضيا، ولكن مع ذلك يجب الحذر لأنه قد يكون مؤشرا واضحا لمشاكل الكبد التي يمكن أن تسببها سرطان الرئة.







طب صحة الرئتين



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