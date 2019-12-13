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مجلس الأمن يشدد على رفع قيود الحركة عن رئيس لجنة الانتشار في الحديدة

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*يمن برس - متابعات

مجلس الأمن على ضرورة رفع القيود المفروضة على بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) أعضاء لجنة تنسيق إعادة الإنتشار، وهما فريق واحد يرأسه الجنرال الهندي أبهيجيت غوها.



وعلى أثر اجتماع مغلق عقده أعضاء مجلس الأمن الخميس، واستمعوا فيه الى 3 إفادات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، والجنرال أبهيجيت غوها، أعلنت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأميركية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة شيريث نورمان شاليه أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير «الدعم الكامل» للمبعوث الدولي «في جهوده بالعملية السياسية»، ملاحظين «بعض التطورات الايجابية على رغم استمرار التحديات».



وعبروا عن «قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في أونمها وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة»، مطالبين «بالحاح» بإزالة هذه القيود.

وأفاد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفير أن الاجتماع كان «مشجعاً من ناحية وغير مشجع من ناحية أخرى»، مؤكداً أن المجلس «موحد للغاية» ويدعم مارتن غريفيث. وأضاف: «سنعيد النقاش في يناير (كانون الثاني) المقبل».





وقال نظيره الصيني زانغ جون: «من الواضح في االمجلس أننا لا نزال متحدين وملتزمين السلام الدائم في اليمن»، مضيفاً أن «هناك التزاما قويا من المجلس ونحن نقدر العمل الذي قام به غريفيث وفرق الأمم المتحدة هناك».



وأكد أن الصين «تقدر العمل الذي قامت به دول المنطقة»، مشجعاً كل الأطراف على «مواصلة التقدم وخصوصاً لجهة التنفيذ الصلب لاتفاق الرياض واتفاق الحديدة واتفاق استوكهولم»، معتبراً أن هذه الاتفاقات «هي الأعمدة التي تدعم العملية السياسية النهائية».





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك مجلس الأمن على ضرورة رفع القيود المفروضة على بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) أعضاء لجنة تنسيق إعادة الإنتشار، وهما فريق واحد يرأسه الجنرال الهندي أبهيجيت غوها.وعلى أثر اجتماع مغلق عقده أعضاء مجلس الأمن الخميس، واستمعوا فيه الى 3 إفادات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، والجنرال أبهيجيت غوها، أعلنت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأميركية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة شيريث نورمان شاليه أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير «الدعم الكامل» للمبعوث الدولي «في جهوده بالعملية السياسية»، ملاحظين «بعض التطورات الايجابية على رغم استمرار التحديات».وعبروا عن «قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في أونمها وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة»، مطالبين «بالحاح» بإزالة هذه القيود.وأفاد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفير أن الاجتماع كان «مشجعاً من ناحية وغير مشجع من ناحية أخرى»، مؤكداً أن المجلس «موحد للغاية» ويدعم مارتن غريفيث. وأضاف: «سنعيد النقاش في يناير (كانون الثاني) المقبل».وقال نظيره الصيني زانغ جون: «من الواضح في االمجلس أننا لا نزال متحدين وملتزمين السلام الدائم في اليمن»، مضيفاً أن «هناك التزاما قويا من المجلس ونحن نقدر العمل الذي قام به غريفيث وفرق الأمم المتحدة هناك».وأكد أن الصين «تقدر العمل الذي قامت به دول المنطقة»، مشجعاً كل الأطراف على «مواصلة التقدم وخصوصاً لجهة التنفيذ الصلب لاتفاق الرياض واتفاق الحديدة واتفاق استوكهولم»، معتبراً أن هذه الاتفاقات «هي الأعمدة التي تدعم العملية السياسية النهائية».







اليمن مجلس الامن الحديدة



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