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خمس علامات صامتة تشير إلى الإصابة بالسكري

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*يمن برس - متابعات







نشر موقع " hhdresearch"، علامات تشير إلى الإصابة بداء السكري منها:







-الشعور بالتعب



هناك الكثير من الأشياء التى تسبب التعب ، بما في ذلك أبسط تفسير أنك لا تنام بما فيه الكفاية. لكن التعب يحدث دائمًا مع مرض السكري لأن الجسم يحاول وفشل في استخدام الوقود الموجود فيه، فإذا وجدت أنك متعب للغاية بعد تناول الطعام ، عندما يكون لديك طاقة أكثر ، فهذه علامة قوية على وجود مرض السكري.



- الإفراط في الجوع والعطش

ما يحدث هو أن الجسم غارق في مهمة معالجة الجلوكوز في مجرى الدم. يتم سحب المياه من الخلايا لمحاولة التخلص من الفائض ، ولكن في هذه العملية ، تُفقد جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ، بما في ذلك الجلوكوز نفسه، والنتيجة هي دورة الجفاف والجوع الذي يأكل ويشرب



- كثرة التبول



نظرًا لأن المياه يتم سحبها من جميع الخلايا المتاحة من أجل التخلص من الجلوكوز الزائد ، فإن الكلى تغمرها محاولة ترشيحها وإعادة امتصاصها. هذا يعني أنك ستركض إلى المرحاض أكثر من المعتاد للتخلص من التراكم، كل هذا التبول يمكن أن يترك الجسم يعاني من الجفاف الشديد ، ناهيك عن استنفاده ، لأن هذه مشكلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ستؤثر على قدرتك على النوم طوال الليل.



- عدوى الخميرة



غالبًا ما تحدث التهابات الخميرة في الأنسجة المهبلية ، لكن الرجال لا ينفصلون عن الخطاف تمامًا، فتتغذى الخميرة على السكر الزائد ، الذي يمكن إفرازه في العرق والبول والمخاط، لذلك ، توجد عدوى الخميرة في أي مكان تقريبًا على الجلد ، ولكن خصوصًا في الأماكن التي تميل إلى حبس الرطوبة. أضف نظامًا مناعيًا خطيرًا ويمكن أن يصعب السيطرة على مرضى السكري.



- ضعف الانتصاب



خلل الانتصاب لدى الرجال المصابين بداء السكري غير المنضبط من المحتمل أن ينبع من تلف الأعصاب والأوعية الدموية. على الرغم من أن الأمر محرج للمناقشة ، فإن ضعف الانتصاب يؤثر على كل من المتألم وشريكه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشر موقع " hhdresearch"، علامات تشير إلى الإصابة بداء السكري منها:-الشعور بالتعبهناك الكثير من الأشياء التى تسبب التعب ، بما في ذلك أبسط تفسير أنك لا تنام بما فيه الكفاية. لكن التعب يحدث دائمًا مع مرض السكري لأن الجسم يحاول وفشل في استخدام الوقود الموجود فيه، فإذا وجدت أنك متعب للغاية بعد تناول الطعام ، عندما يكون لديك طاقة أكثر ، فهذه علامة قوية على وجود مرض السكري.- الإفراط في الجوع والعطشما يحدث هو أن الجسم غارق في مهمة معالجة الجلوكوز في مجرى الدم. يتم سحب المياه من الخلايا لمحاولة التخلص من الفائض ، ولكن في هذه العملية ، تُفقد جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ، بما في ذلك الجلوكوز نفسه، والنتيجة هي دورة الجفاف والجوع الذي يأكل ويشرب- كثرة التبولنظرًا لأن المياه يتم سحبها من جميع الخلايا المتاحة من أجل التخلص من الجلوكوز الزائد ، فإن الكلى تغمرها محاولة ترشيحها وإعادة امتصاصها. هذا يعني أنك ستركض إلى المرحاض أكثر من المعتاد للتخلص من التراكم، كل هذا التبول يمكن أن يترك الجسم يعاني من الجفاف الشديد ، ناهيك عن استنفاده ، لأن هذه مشكلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ستؤثر على قدرتك على النوم طوال الليل.- عدوى الخميرةغالبًا ما تحدث التهابات الخميرة في الأنسجة المهبلية ، لكن الرجال لا ينفصلون عن الخطاف تمامًا، فتتغذى الخميرة على السكر الزائد ، الذي يمكن إفرازه في العرق والبول والمخاط، لذلك ، توجد عدوى الخميرة في أي مكان تقريبًا على الجلد ، ولكن خصوصًا في الأماكن التي تميل إلى حبس الرطوبة. أضف نظامًا مناعيًا خطيرًا ويمكن أن يصعب السيطرة على مرضى السكري.- ضعف الانتصابخلل الانتصاب لدى الرجال المصابين بداء السكري غير المنضبط من المحتمل أن ينبع من تلف الأعصاب والأوعية الدموية. على الرغم من أن الأمر محرج للمناقشة ، فإن ضعف الانتصاب يؤثر على كل من المتألم وشريكه.







طب صحة السكر



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