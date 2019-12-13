بالصور قوات الجيش تسيطر على جبال قشعان وأجزاء من وادي سلبة بالجوف

*يمن برس - متابعة خاصة

تمكنت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف إثر هجوم كاسح من السيطرة على سلسلة جبل قشعان المطلة على وادي سلبة بمحافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري أن معارك عنيفة دارت تكللت بإحكام الجيش السيطرة على جبل قشعان بشكل كامل وأجزاء واسعة من وادي سلبة، وتكبدت فيها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأضاف المصدر أن المعارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير 3 عربات عسكرية في أعالي جبل قشعان.



وأكد العميد هيكل حنتف، قائد "المحور الشمالي"، أن "جبل قشعان تمت استعادته بالكامل، وكذلك جميع التباب التي تقع في محيطه"، مضيفاً أن "العملية كانت خاطفة ومتأنية ومدروسة وشاركت فيها وحدات من ألوية المحور الشمالي".



وتواصل قوات الجيش الوطني تأمين المواقع التي سيطرت عليها والضغط على مليشيات الحوثي والتقدم باتجاه مركز مديرية برط.



وتكمن أهمية سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في أنها تتوسط وادي سلبة الذي تتواجد فيه قبائل دهم الرافضة لتواجد مليشيات الحوثي فيه، كونها قبائل داعمه للشرعية وكثير من أبنائها تقاتل في صفوف الجيش الوطني.