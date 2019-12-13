 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / الوسط الإعلامي المصري ينعي وفاة السقا في حادث مروري
الوسط الإعلامي المصري ينعي وفاة السقا في حادث مروري
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 07:26:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الوسط الإعلامي المصري ينعي وفاة السقا في حادث مروري

*يمن برس - متابعة خاصة

أكدت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الخميس، وفاة المخرج، شريف السقا، في حادث سير.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن التحريات والتحقيقات أن السقا كان يستقل سيارته واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر.

وتبين من التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وأن المتوفى فوجئ بسيارة متوقفة أثناء سيره في الطريق.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من أسرة المخرج الراحل أن تشييع جثمانه سيتم بعد صلاة الجمعة، يوم غد، من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، بعد تصريح من قبل النيابة العامة.

والسقا هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا وهو المشرف العام السابق على شبكة قنوات "أوربت"، وشغل منصبا قياديا في قناة ONE.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1644
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©