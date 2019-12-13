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الوسط الإعلامي المصري ينعي وفاة السقا في حادث مروري

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*يمن برس - متابعة خاصة



أكدت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الخميس، وفاة المخرج، شريف السقا، في حادث سير.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن التحريات والتحقيقات أن السقا كان يستقل سيارته واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر.



وتبين من التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وأن المتوفى فوجئ بسيارة متوقفة أثناء سيره في الطريق.



وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من أسرة المخرج الراحل أن تشييع جثمانه سيتم بعد صلاة الجمعة، يوم غد، من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، بعد تصريح من قبل النيابة العامة.



والسقا هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا وهو المشرف العام السابق على شبكة قنوات "أوربت"، وشغل منصبا قياديا في قناة ONE.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكدت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الخميس، وفاة المخرج، شريف السقا، في حادث سير.ونقلت وسائل إعلام محلية عن التحريات والتحقيقات أن السقا كان يستقل سيارته واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر.وتبين من التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وأن المتوفى فوجئ بسيارة متوقفة أثناء سيره في الطريق.وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من أسرة المخرج الراحل أن تشييع جثمانه سيتم بعد صلاة الجمعة، يوم غد، من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، بعد تصريح من قبل النيابة العامة.والسقا هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا وهو المشرف العام السابق على شبكة قنوات "أوربت"، وشغل منصبا قياديا في قناة ONE.







المخرج السقا و٥اة مصر



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