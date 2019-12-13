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الأمم المتحدة تعيد أكثر من خمسة آلاف صومالي من اليمن
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 08:37:00 مساءً

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الأمم المتحدة تعيد أكثر من خمسة آلاف صومالي من اليمن
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*يمن برس - وكالات

قالت الأمم المتحدة، يوم الخميس، إنها ساعدت أكثر من خمسة آلاف لاجئ صومالي على العودة إلى وطنهم من اليمن منذ العام 2017.

وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ساعدتا 5087 لاجئاً صومالياً على العودة إلى الوطن من اليمن منذ عام 2017.

وأوضح أن عمليات العودة الطوعية جزء من برنامج العودة التلقائية بمساعدة المفوضية، والذي تعد المنظمة الدولية للهجرة شريكاً فيه.

وأفاد المتحدث الأممي أن اليمن يستضيف ثاني أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين في العالم، حيث يبلغ عددهم نحو 250 ألف لاجئ.




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خاص - يمن برس

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