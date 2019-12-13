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خمسة أساطيل بحرية تحكم العالم
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 08:55:00 مساءً

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خمسة أساطيل بحرية تحكم العالم
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*يمن برس - متابعات

توسع دور القوات البحرية في جميع أنحاء العالم في العقود القليلة الماضية ليشمل مهام وتحديات جديدة.

البحرية الآن مسؤولة عن الردع النووي الاستراتيجي للبلد والدفاع ضد الصواريخ الباليستية والعمليات الفضائية والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، نشرت مجلة National Interest تقريرا تحدثت فيه عن خمسة أساطيل بحرية عالمية تحكم بحار ومحيطات العالم وكان التصنيف كالآتي:

1ـ الولايات المتحدة

2ـ الصين

3ـ روسيا

4ـ بريطانيا

5ـ اليابان




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خاص - يمن برس

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