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انهيار كارثي للريال اليمني مساء اليوم في صنعاء وعدن
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 09:18:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الجمعة.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 590 ريال
بيع: 592 ريال
الريال السعودي
شراء: 155.5 ريال
بيع: 155.9 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 599 ريال
بيع: 602 ريال
الريال السعودي
شراء: 157.3 ريال
بيع: 158 ريال
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