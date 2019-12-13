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قيادي حوثي بارز يشن هجوماً على الأمم المتحدة

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*يمن برس - خاص

هاجم القيادي البارز في مليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة ووصف أدائها بالضعيف خاصة تجاه ملف الأسرى الإنساني. وقال المرتضى الذي يرأس لجنة الأسرى الحوثية في تغريدة على "تويتر"، إن" الاداء الاممي الضعيف هو ما جعل عام كل يمر دون تحقيق أي نتائج لاتفاق السويد". وأضاف:" عامٌ كاملٌ مضى على إتفاق السويد بشأن الأسرى ولا زال هذا الإتفاق يراوح محله دون أي تقدم بسبب تعنت وعرقلة التحالف والحكومة لكل الحلول والمقترحات التي قدمت لتنفيذه"، حد زعمه. وتوالت التحذيرات الدولية والأممية من مساعي حوثية لإفشال اتفاق السويد للسلام الموقع بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في مدينة استكهولم العام الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هاجم القيادي البارز في مليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة ووصف أدائها بالضعيف خاصة تجاه ملف الأسرى الإنساني. وقال المرتضى الذي يرأس لجنة الأسرى الحوثية في تغريدة على "تويتر"، إن" الاداء الاممي الضعيف هو ما جعل عام كل يمر دون تحقيق أي نتائج لاتفاق السويد". وأضاف:" عامٌ كاملٌ مضى على إتفاق السويد بشأن الأسرى ولا زال هذا الإتفاق يراوح محله دون أي تقدم بسبب تعنت وعرقلة التحالف والحكومة لكل الحلول والمقترحات التي قدمت لتنفيذه"، حد زعمه. وتوالت التحذيرات الدولية والأممية من مساعي حوثية لإفشال اتفاق السويد للسلام الموقع بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في مدينة استكهولم العام الماضي.







الحوثي الامم المتحدة اتفاق السويد



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