أشرس القبائل الموالية لصالح تعلن النفير العام ضد الحوثيين

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*يمن برس - متابعة خاصة

قتل قياديين في مليشيا الحوثي في اشتباكات مع مسلحين قبليين بمديرية الحدا بمحافظة ذمار على خلفية الحملات الحوثية لاختطاف ضباط وقيادات عسكرية موالية للرئيس السابق.

وقالت مصادر قبلية إن الحوثيين القتيلان أحمد البخيتي ومحمد الصعدي كانا ضمن حملة حوثية لاقتحام مناطق قبيلة المصاقرة بمديرية الحدا والقبض على عدد من زعماء القبيلة بينهم الضابط السابق في الجيش عبدالله المصقري غير أن القبيلة تصدت لهم.

وأشارت المصادر إلى أن قبائل الحدا أعلنت النفير في مواجهة مليشيا الحوثي ولا يزال الوضع متوتراً حتى اللحظة.

وكانت مليشيا الحوثي اعترفت الخميس بمقتل اثنين من عناصرها في محافظة ذمار جنوبي صنعاء زاعمة أنها تمكنت من القبض على خلية ارهابية في منطقة المصاقرة بمديرية الحدا.