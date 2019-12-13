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شقيق عبد الملك الحوثي يصدر قرارات بتعيين موالين في مناصب هامة

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*يمن برس - صنعاء

أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيات، وشقيق زعيم الجماعة، يحيى بدر الدين الحوثي، قرارات تعيين قيادات سلالية موالية للمليشيات في مناصب هامة بالوزارة. وأكدت مصادر تربوية، أن الحوثي أصدر قرارا بتعيين حسين حسن محمد الحمران مديرا عاما للتوجية التربوي لقطاع المناهج والتوجيه. وأشارت إلى أن الحوثي أصدر قرارا آخر بتعيين امة الرحيم محمد حمود أبو طالب مديرا عاما للمناهج بجهاز محو الأمية وتعليم الكبار وتعيين محمد محمد عبدالمغني مستشارا لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار. جدير بالذكر أن المليشيا تواصل تعيين موالين لها في إدارات المدارس والأقسام التربوية والتعليمية، فيما بات يعرف بحوثنة التعليم.





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الحوثي صنعاء التعليم



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