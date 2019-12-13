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علماء يحذرون: الأشخاص الذين ينامون في النهار معرّضون للإصابة بجلطة دماغية
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 11:25:00 مساءً

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علماء يحذرون: الأشخاص الذين ينامون في النهار معرّضون للإصابة بجلطة دماغية
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*يمن برس - متابعات

توصل علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين، إلى استنتاج يفيد بأن الأشخاص الذين ينامون في النهار، أو يغفون أكثر من تسع ساعات في الليل معرّضون للإصابة بجلطة دماغية.

 

أجرى العلماء تجربة استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أُصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى.

 

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحثون: 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار. و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم. وظهر أن هؤلاء أُصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلاً ونهاراً ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

 

يُذكر أن العالم الروسي ميخائيل بولويكتوف؛ من أكاديمية سيتشينوف الطبية، دحض الوهم الشائع، بأن النوم الطويل أيام العطل، يعوّض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع.




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خاص - يمن برس

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