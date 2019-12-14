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لنوم أفضل.. اتبع هذه النصائح الذهبية

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*يمن برس - متابعات

يعاني كثيرون من عدم الحصول على قسط كاف من النوم أثناء الليل بسبب ضغوط الحياة اليومية، فيستيقظون منهكين، ويدخلون في دوامة من القلق والتوتر.



ولتجنب هذه المشكلة، قدم موقع "سي أن بي سي" بعض النصائح التي استندت إلى آراء مجموعة من الخبراء:



تحديد مواعيد للنوم



ربما سمعت بهذه النصيحة، لكن معرفة بعض الحقائق عنها يزيدك اقتناعا بأهميتها للحصول على نوم أفضل أثناء الليل.



حسب دراسة أجرتها شركة "فيتبيت" لمنتجات التعقب الرياضية، فإن تغير مواعيد النوم لمدة تصل إلى ساعتين في الأسبوع من شأنه الحصول على نصف ساعة من النوم أقل من هؤلاء الذين تغيرت مواعيد النوم لديهم فقط نصف ساعة.



والسهر خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا أحد أسباب اضطرابات النوم، لأنك تغير موعد النوم المعتاد. وبعد انتهاء العطلة، تحاول العودة إلى موعد النوم التقليدي، وهو ما من شأنه أيضا أن يؤدي إلى الحصول على قسط ضئيل من الراحة بسبب تغير مواعيد النوم.



استعد للنوم



احرص على الاسترخاء لمدة ساعة قبل موعد النوم، حتى تكون مهيئا جسمانيا وعقليا للذهاب إلى الفراش. يمكنك القيام بنشاطات تساعد على الاسترخاء مثل القراءة.



استمع لمشاكلك



حدد جلسة تستمتع فيها لمشاكلك خلال اليوم وليس أثناء الليل. هذه الجلسة التي أطلق عليها أطباء اسم "جلسة القلق" ينصحونك بها لمعرفة مشاكلك وتحديد طرق التعامل معها، وذلك أثناء النهار، على أن تمارس حياتك الطبيعية بعد انتهاء الجلسة، وعندما يأتي الليل، لا تقم بالتفكير فيها.



التمارين تدفعك للأمام



احرص على ممارسة التمارين 20 دقيقة على الأقل يوميا، فهي تساعدك على نوم أفضل بالليل، لأن ممارسة الرياضة تنظم هرمون الكورتيزول الذي يساعد على التحكم في القلق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يعاني كثيرون من عدم الحصول على قسط كاف من النوم أثناء الليل بسبب ضغوط الحياة اليومية، فيستيقظون منهكين، ويدخلون في دوامة من القلق والتوتر.ولتجنب هذه المشكلة، قدم موقع "سي أن بي سي" بعض النصائح التي استندت إلى آراء مجموعة من الخبراء:تحديد مواعيد للنومربما سمعت بهذه النصيحة، لكن معرفة بعض الحقائق عنها يزيدك اقتناعا بأهميتها للحصول على نوم أفضل أثناء الليل.حسب دراسة أجرتها شركة "فيتبيت" لمنتجات التعقب الرياضية، فإن تغير مواعيد النوم لمدة تصل إلى ساعتين في الأسبوع من شأنه الحصول على نصف ساعة من النوم أقل من هؤلاء الذين تغيرت مواعيد النوم لديهم فقط نصف ساعة.والسهر خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا أحد أسباب اضطرابات النوم، لأنك تغير موعد النوم المعتاد. وبعد انتهاء العطلة، تحاول العودة إلى موعد النوم التقليدي، وهو ما من شأنه أيضا أن يؤدي إلى الحصول على قسط ضئيل من الراحة بسبب تغير مواعيد النوم.استعد للنوماحرص على الاسترخاء لمدة ساعة قبل موعد النوم، حتى تكون مهيئا جسمانيا وعقليا للذهاب إلى الفراش. يمكنك القيام بنشاطات تساعد على الاسترخاء مثل القراءة.استمع لمشاكلكحدد جلسة تستمتع فيها لمشاكلك خلال اليوم وليس أثناء الليل. هذه الجلسة التي أطلق عليها أطباء اسم "جلسة القلق" ينصحونك بها لمعرفة مشاكلك وتحديد طرق التعامل معها، وذلك أثناء النهار، على أن تمارس حياتك الطبيعية بعد انتهاء الجلسة، وعندما يأتي الليل، لا تقم بالتفكير فيها.التمارين تدفعك للأماماحرص على ممارسة التمارين 20 دقيقة على الأقل يوميا، فهي تساعدك على نوم أفضل بالليل، لأن ممارسة الرياضة تنظم هرمون الكورتيزول الذي يساعد على التحكم في القلق.







طب صحة نوم



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