 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / لنوم أفضل.. اتبع هذه النصائح الذهبية
لنوم أفضل.. اتبع هذه النصائح الذهبية
السبت, 14 ديسمبر, 2019 01:02:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
لنوم أفضل.. اتبع هذه النصائح الذهبية

*يمن برس - متابعات
يعاني كثيرون من عدم الحصول على قسط كاف من النوم أثناء الليل بسبب ضغوط الحياة اليومية، فيستيقظون منهكين، ويدخلون في دوامة من القلق والتوتر.

ولتجنب هذه المشكلة، قدم موقع "سي أن بي سي" بعض النصائح التي استندت إلى آراء مجموعة من الخبراء:

تحديد مواعيد للنوم

ربما سمعت بهذه النصيحة، لكن معرفة بعض الحقائق عنها يزيدك اقتناعا بأهميتها للحصول على نوم أفضل أثناء الليل.

حسب دراسة أجرتها شركة "فيتبيت" لمنتجات التعقب الرياضية، فإن تغير مواعيد النوم لمدة تصل إلى ساعتين في الأسبوع من شأنه الحصول على نصف ساعة من النوم أقل من هؤلاء الذين تغيرت مواعيد النوم لديهم فقط نصف ساعة.

والسهر خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا أحد أسباب اضطرابات النوم، لأنك تغير موعد النوم المعتاد. وبعد انتهاء العطلة، تحاول العودة إلى موعد النوم التقليدي، وهو ما من شأنه أيضا أن يؤدي إلى الحصول على قسط ضئيل من الراحة بسبب تغير مواعيد النوم.

استعد للنوم

احرص على الاسترخاء لمدة ساعة قبل موعد النوم، حتى تكون مهيئا جسمانيا وعقليا للذهاب إلى الفراش. يمكنك القيام بنشاطات تساعد على الاسترخاء مثل القراءة.

استمع لمشاكلك

حدد جلسة تستمتع فيها لمشاكلك خلال اليوم وليس أثناء الليل. هذه الجلسة التي أطلق عليها أطباء اسم "جلسة القلق" ينصحونك بها لمعرفة مشاكلك وتحديد طرق التعامل معها، وذلك أثناء النهار، على أن تمارس حياتك الطبيعية بعد انتهاء الجلسة، وعندما يأتي الليل، لا تقم بالتفكير فيها.

التمارين تدفعك للأمام

احرص على ممارسة التمارين 20 دقيقة على الأقل يوميا، فهي تساعدك على نوم أفضل بالليل، لأن ممارسة الرياضة تنظم هرمون الكورتيزول الذي يساعد على التحكم في القلق.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1397
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©