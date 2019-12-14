قريبا.. واتساب تمنع ملايين المستخدمين من تشغيل تطبيقها

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*يمن برس - متابعات

أعلنت "واتساب" حظر التطبيق المستخدم لتبادل الرسائل قريبا على ملايين الهواتف الذكية، بالأخص عبر الهواتف الأقدم.

وكشفت الشركة المملوكة من "فيسبوك" عبر صفحتها المخصصة للدعم التقني، أنواع الهواتف التي لن تتمكن من الدخول إلى التطبيق، مشيرة إلى أن هذا القرار كان ضروريا للتأكد من توفر الحماية لمستخدمي التطبيق.

وسوف تتأثر عدة أنواع من الهواتف المشغلة لأنظمة أندرويد إضافة إلى آيفون وهواتف ويندوز، وستنتهي فترة الدعم التقني بحلول الأول من فبراير عام 2020.

ولن يعمل التطبيق على أي هاتف يحوي نظام تشغيل "iOS 8" أو الأقدم منه، وهو التحديث الذي قدمته أبل عام 2014، ما يعني أن كل من يملك هاتف أيفون 6 أو أحدث لن يضطر إلى القلق بشأن تفعيل التطبيق.

وقالت الشركة في مدونة: "لأفضل تجربة، ننصح باستخدام أحدث نسخة iOS متوفر لأجهزتكم".

وسيحظر دخول المستخدمين ممن يستعملون الهواتف التي تشغل نسخة أقدم من نظام التشغيل "2.3.3"، المعروف أيضا بتسمية "Gingerbread".

وقدمت "أندرويد" نظام تشغيل "Gingerbread" عام 2010، لذا فإن الهواتف التي مر عقد كامل على إنتاجها من قبل سامسونغ وهواوي وسوني وغوغل، سوف تحظى بحماية من الحظر القادم.

أما هواتف ويندوز التي تستخدم نظام تشغيل "ويندوز فون 8.1" وما بعده ستتمكن من مواصلة تشغيل التطبيق كالمعتاد.

ويمكن لأي مستخدم للهواتف السابق ذكرها أن يقوم بتحديث نظام تشغيل الهاتف لمواصلة استخدام واتساب، إلا أن بعض النسخ القديمة من الهواتف الذكية قد تواجه مشكلة في تشغيل البرامج الجديدة أو أنها لن تتمكن من السماح للمستخدم بتحميل برامج التشغيل الأحدث.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها واتساب إلى إنهاء خدماته على الهواتف القديمة، ووصف قراراته السابقة بمنع المستخدمين من تشغيل التطبيق بـ "الصعبة"، مشيرة إلى أنها تهدف وراء تلك القرارات الحفاظ على أمان معلومات المستخدمين وتحسين فعالية التطبيق.