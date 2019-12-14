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إحذر.. هذا الشيء يزيد خطر فقدان البصر في وقت لاحق
السبت, 14 ديسمبر, 2019 03:03:00 صباحاً

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إحذر.. هذا الشيء يزيد خطر فقدان البصر في وقت لاحق

*يمن برس - متابعات

إذا كنت تريد حماية عينيك وقدرتك على الرؤية عند وصولك مرحلة الشيخوخة، تأكد من تناول طعام صحي، بحسب دراسة جامعية جديدة، نشرت نتائجها مجلة ”هيلث سايت“.

ووجد الباحثون في الدراسة الجامعية الجديدة أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء والمعالجة، والأطعمة المقلية، والحبوب المكررة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، قد يكونون أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بحالة عينية تؤدي إلى إتلاف شبكية العين وتؤثر على الرؤية المركزية للشخص.

وهذه الحالة تسمى ”التنكس البقعي“ المرتبط بالعمر في المرحلة المتأخرة (AMD)، ولا ينفع معها أي علاجات، وتترك تأثيرًا مدمرًا على الرؤية المركزية للشخص، وتُبعد قدرته على القيادة، من بين الأنشطة اليومية الشائعة الأخرى.

وقال شروتي ديجي، الذي أجرى البحث في جامعة بوفالو في الولايات المتحدة، إن من مصلحتنا أن نبدأ الوعي بهذا المرض مبكرًا، وأن نمنع تطور مرض الالتهاب الوعائي AMD المتأخر.

ويعد علاج AMD المتأخر والأوعية الدموية حديثًا غزيرًا ومكلفًا، ولا يوجد علاج للضمور، وهو الشكل الآخر من أعراض AMD المتأخرة التي تسبب أيضًا فقدان البصر.

وتشير النتائج إلى أن النمط الغربي في تناول الغذاء قد يكون عامل خطر تطوير التهاب AMD، لكن لم يرتبط النظام الغذائي الغربي مع تطور الالتهاب المبكر، وذلك في الدراسة، التي نشرتها مجلة طب العيون البريطانية.


 


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خاص - يمن برس

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