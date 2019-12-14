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انهيار مخيف للريال اليمني والدولار يتجاوز حاجز ال600 (الأسعار اليوم)
السبت, 14 ديسمبر, 2019 01:04:00 مساءً

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انهيار مخيف للريال اليمني والدولار يتجاوز حاجز ال600 (الأسعار اليوم)
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*يمن برس - خاص
تراجع الريال اليمني بشكل مخيف اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر كما يلي :

(( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 157.8
⁦ الدولار     : 600
⁦ الإماراتي  : 160.5
⁦ العماني    : 1535
 ذهب كسر 21 : 24,300

(( أسعار البيع ))
⁦ السعودي  : 158.3 
⁦ الدولار     : 604 
⁦ الإماراتي  : 162.5 
⁦ العماني    : 1560 
 ذهب كسر 21 : 24,600


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خاص - يمن برس

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