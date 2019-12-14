|
انهيار مخيف للريال اليمني والدولار يتجاوز حاجز ال600 (الأسعار اليوم)
السبت, 14 ديسمبر, 2019 01:04:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس - خاص
تراجع الريال اليمني بشكل مخيف اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 157.8
الدولار : 600
الإماراتي : 160.5
العماني : 1535
ذهب كسر 21 : 24,300
(( أسعار البيع ))
السعودي : 158.3
الدولار : 604
الإماراتي : 162.5
العماني : 1560
ذهب كسر 21 : 24,600
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: