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حوادث مروعة تودي بحياة مواطنين في إب (تفاصيل+أسماء)
السبت, 14 ديسمبر, 2019 01:51:00 مساءً

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حادث مروري في إب
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حادث مروري في إب

*يمن برس -إب
قتل مواطنان اثنيان في حادثتي سير منفصلتين شهدتهما محافظة إب، وسط اليمن.
 
وقالت مصادر محلية، إن المواطن "شوقي محمد علي احمد الحشائي"، قتل دهساً في حادثة سير شهدتها مديرية المشنة .
 
وأضافت المصادر أن سائق السيارة أقدم وبشكل متعمد على دهس الضحية بسيارته حتى الموت.
 
وبحسب المصادر فإن سائق السيارة التي ارتكبت الحادث  يُدعى" ع ا ق م".
 
وفي مديرية المخادر توفي سائق سيارة من نوع "شاص" بعدما انهارت سيارته من قمة شاهقة في "سمارة".
 
وقالت المصادر أن السائق فقد التوازن بعدما فقد "الفرامل" وانهارت سيارته بشكل سريع من أعلى إلى أسفل ماأدى إلى وفاته في الحادثة.
 
وتتسبب الحوادث المرورية التي تشهدها المحافظة بوفاة وإصابة المئات سنوياً في حرب غير معلنة تحصد أرواح المدنيين في محافظة تتعدد فيها أسباب الوفاة والقتل كأكبر المحافظات اليمنية منذ سيطرة الحوثيين عليها.


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خاص - يمن برس

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