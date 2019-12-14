 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / "أن ترى صنعاء"..معرض يمني تستضيفه لندن الخميس القادم
"أن ترى صنعاء"..معرض يمني تستضيفه لندن الخميس القادم
السبت, 14 ديسمبر, 2019 03:08:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
"أن ترى صنعاء"..معرض يمني تستضيفه لندن الخميس القادم
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -متابعات
من المتوقع أن ينطلق معرض "أن ترى صنعاء" الفوتوغرافي، عند السادسة والنصف من مساء الخميس، 19 من الشهر الجاري، في "مقهى فنش" بلندن، بتنظيم من "رابطة سرحة" و"المجلس الثقافي البريطاني" في صنعاء.
 
ويشارك في المعرض، الذي يصور الحياة اليومية في صنعاء، المصوّرون اليمنيون أنغام السارحي، وضياء العديمي، وإيمان العوامي، ومحمد المخلافي، وعمر العبيدي، ورحمن طه، وسمية عبد الله.
 
وتركز الصور على الشوارع والحياة اليومية فيها، من الأسواق إلى حركة النساء والأطفال، وصولاً إلى العمارة والبيوت، والحياة في ظل صعوبة العيش والعقبات التي تجعل من العادي أمراً بالغ الصعوبة.
 
وكانت "سرحة" المهتمة بتقديم صورة جديدة عن العالم العربي بعيدة عن التصورات الغربية والكليشيهات الاستشراقية، قد خصصت برنامجها في 2019 لتقديم المشهد الثقافي والفنون في اليمن، وهذا المعرض هو ختام هذا البرنامج.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
586
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©