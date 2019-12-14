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"أن ترى صنعاء"..معرض يمني تستضيفه لندن الخميس القادم

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*يمن برس -متابعات

من المتوقع أن ينطلق معرض "أن ترى صنعاء" الفوتوغرافي، عند السادسة والنصف من مساء الخميس، 19 من الشهر الجاري، في "مقهى فنش" بلندن، بتنظيم من "رابطة سرحة" و"المجلس الثقافي البريطاني" في صنعاء.



ويشارك في المعرض، الذي يصور الحياة اليومية في صنعاء، المصوّرون اليمنيون أنغام السارحي، وضياء العديمي، وإيمان العوامي، ومحمد المخلافي، وعمر العبيدي، ورحمن طه، وسمية عبد الله.



وتركز الصور على الشوارع والحياة اليومية فيها، من الأسواق إلى حركة النساء والأطفال، وصولاً إلى العمارة والبيوت، والحياة في ظل صعوبة العيش والعقبات التي تجعل من العادي أمراً بالغ الصعوبة.



وكانت "سرحة" المهتمة بتقديم صورة جديدة عن العالم العربي بعيدة عن التصورات الغربية والكليشيهات الاستشراقية، قد خصصت برنامجها في 2019 لتقديم المشهد الثقافي والفنون في اليمن، وهذا المعرض هو ختام هذا البرنامج.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك من المتوقع أن ينطلق معرض "أن ترى صنعاء" الفوتوغرافي، عند السادسة والنصف من مساء الخميس، 19 من الشهر الجاري، في "مقهى فنش" بلندن، بتنظيم من "رابطة سرحة" و"المجلس الثقافي البريطاني" في صنعاء.ويشارك في المعرض، الذي يصور الحياة اليومية في صنعاء، المصوّرون اليمنيون أنغام السارحي، وضياء العديمي، وإيمان العوامي، ومحمد المخلافي، وعمر العبيدي، ورحمن طه، وسمية عبد الله.وتركز الصور على الشوارع والحياة اليومية فيها، من الأسواق إلى حركة النساء والأطفال، وصولاً إلى العمارة والبيوت، والحياة في ظل صعوبة العيش والعقبات التي تجعل من العادي أمراً بالغ الصعوبة.وكانت "سرحة" المهتمة بتقديم صورة جديدة عن العالم العربي بعيدة عن التصورات الغربية والكليشيهات الاستشراقية، قد خصصت برنامجها في 2019 لتقديم المشهد الثقافي والفنون في اليمن، وهذا المعرض هو ختام هذا البرنامج.







اليمن صنعاء معرض



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