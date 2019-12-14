"يمني" يصبح مليونيراً بالصدفة..كيف حدث ذلك؟

*يمن برس -خاص
ربح يمني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية مليون دولار في لعبة اليانصيب Lottery.
وأكد منشور أوردته صفحة المغترب اليمني في أمريكا على فيس بوك أن المواطن اليمني وليد علي البعداني فاز بمليون دولار بعد شرائه تكت أو ورقة اللعب وهو في طريقه إلى منزله الليله قبل الماضيه في ولاية نورث كالرونيا.
وأكد شخص مقرب من البعداني لـ"يمن برس" أن الفائز اشترى قسيمة يانصيب في قرار ارتجالي وليد اللحظة، دون أن يدرك أن هذه اللفتة اللطيفة البسيطة ستقود لنتيجة مذهلة تقدر قيمتها بمليون دولار.
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