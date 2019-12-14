قرار رئاسي بتعيين العيدروس في منصب رفيع بحضرموت

*يمن برس -حضرموت
صدر قرار رئاسي رقم (46) لسنة 2019م قضى بموجبه تعيين فضيلة القاضي حسن أحمد حسن العيدروس؛ رئيساً لمحكمة المنطقة العسكرية الثانية.
وقالت هيئة التفتيش القضائي : نأمل أن يشكل هذا التعيين دفاعاً في الرفع من مكانة وهيبة السلطة القضائية ولما فيه الصالح العام.
وفي الصدد هنأت قيادة المنطقة العسكرية الثانية القاضي حسن أحمد العيدروس بتوليه هذا المنصب ونيله ثقة القيادة العليا، وتؤكد اجابية هذا القرار والاختيار لما من شأنه رفع مستوى التأسيس العسكري للمنطقة والرفع من مكانتها.
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