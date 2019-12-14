الجيش يعلن مصرع وإصابة 38 حوثيا بينهم قياديان بارزان في الضالع

*يمن برس -الضالع
أعلن الجيش مقتل وإصابة 38 من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قياديان، في كمين محكم نفذه أفرات الجيش الوطني، غربي محافظة الضالع (جنوب اليمن).
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" أن قوات الجيش واستدرجت مساء الخميس، مجموعة من عناصر ميلشيات الحوثي، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في منطقتي "الجب" و "بتار" غربي المحافظة.
وباغتت قوات الجيش مجموعة المليشيا الحوثية بهجوم، أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم القياديان الميدانيان المدعو أبو أكرم السراجي، والمدعو منصور البساره. كما أسفر الكمين عن جرح 21 حوثيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه حبيل السماعي.
وتخوض قوات الجيش معارك مستمرة في جبهات القتال بمحافظة الضالع، حيث تحاول الميليشيات تحقيق تقدم مناطق شمال المحافظة، منذ طردهم من المحافظة في يوليو 2015.
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