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بالصور ..حملة أمنية واسعة لضبط أطقم وآليات عسكرية في مأرب

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*يمن برس -مأرب

قامت الأجهزة الأمنية اليوم السبت في حافظة مأرب بحملة كبيرة داخل المدنية لضبط وتوقيف الأطقم والآليات العسكرية المخالفة لأنظمة ولوائح وزارة الدفاع.



وقالت مصادر محلية إن قيادة فرع الشرطة العسكرية بمأرب قد قامت اليوم بحملة أمنية لضبط وتوقيف الأطقم والإليات العسكرية المخالفة وأنها ضبطت عدد من الأطقم المخالفة وتم توقيف عدد من الآليات العسكرية المخالفة مع سائقيها وتم تحويلهم للجهات العسكرية المسؤولة للتحقيق معهم ومحاكمتهم.



ويجدر الإشارة الى أن الشرطة العسكرية بمأرب قد قامت سابقا بحملة أمنية أستهدفت الضباط المخالفين للنظام والحاملين رتب وهمية داخل مدينة مأرب وقد لاقت هذه الحملة ترحيبا شعبيا وحكوميا كبيرا.

















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قامت الأجهزة الأمنية اليوم السبت في حافظة مأرب بحملة كبيرة داخل المدنية لضبط وتوقيف الأطقم والآليات العسكرية المخالفة لأنظمة ولوائح وزارة الدفاع.وقالت مصادر محلية إن قيادة فرع الشرطة العسكرية بمأرب قد قامت اليوم بحملة أمنية لضبط وتوقيف الأطقم والإليات العسكرية المخالفة وأنها ضبطت عدد من الأطقم المخالفة وتم توقيف عدد من الآليات العسكرية المخالفة مع سائقيها وتم تحويلهم للجهات العسكرية المسؤولة للتحقيق معهم ومحاكمتهم.ويجدر الإشارة الى أن الشرطة العسكرية بمأرب قد قامت سابقا بحملة أمنية أستهدفت الضباط المخالفين للنظام والحاملين رتب وهمية داخل مدينة مأرب وقد لاقت هذه الحملة ترحيبا شعبيا وحكوميا كبيرا.







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