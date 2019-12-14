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مسيرة راجلة تطالب بسرعة كشف ملابسات قضية اغتيال "الحمادي"في تعز

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مسيرة راجلة في الحجرية_تعز

*يمن برس -تعز

شهدت مديريات ريف الحجرية بمحافظة تعز، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة، للمطالبة بكشف التحقيقات مع المتهمين في جريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، في منزله بعزلة بني حماد مديرية المواسط جنوب المحافظة.



وانطلق المئات من المتظاهرين من مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين إلى أمام مقر اللواء 35 مدرع بمنطقة العين في مديرية المواسط.



ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد رفضهم التحايل على قضية اغتيال الحمادي ودفنها، وسط مطالبات بسرعة الكشف عن التحقيقات الأولية مع المتهمين في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي.



وأكد المتظاهرون على ضرورة إطلاع الراي العام، على نتائج التحقيقات مع المتهمين، ومن يقف وراء حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي، باقصى سرعة.



وكانت قد وصلت إلى مديرية المواسط الثلاثاء الماضي اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في اغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع.



وكان قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي قد قتل في الـ 2 من ديسمبر الشهر الجاري، وما تزال ملابسات اغتياله غير واضحة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شهدت مديريات ريف الحجرية بمحافظة تعز، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة، للمطالبة بكشف التحقيقات مع المتهمين في جريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، في منزله بعزلة بني حماد مديرية المواسط جنوب المحافظة.وانطلق المئات من المتظاهرين من مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين إلى أمام مقر اللواء 35 مدرع بمنطقة العين في مديرية المواسط.ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد رفضهم التحايل على قضية اغتيال الحمادي ودفنها، وسط مطالبات بسرعة الكشف عن التحقيقات الأولية مع المتهمين في جريمة اغتيال العميد عدنان الحمادي.وأكد المتظاهرون على ضرورة إطلاع الراي العام، على نتائج التحقيقات مع المتهمين، ومن يقف وراء حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي، باقصى سرعة.وكانت قد وصلت إلى مديرية المواسط الثلاثاء الماضي اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في اغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع.وكان قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي قد قتل في الـ 2 من ديسمبر الشهر الجاري، وما تزال ملابسات اغتياله غير واضحة.







مسيرة تظاهرة تعز



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