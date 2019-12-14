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إثر خلاف على ضريبة القات ..مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات مسلحة شمالي تعز
السبت, 14 ديسمبر, 2019 05:59:00 مساءً

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إثر خلاف على ضريبة القات ..مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات مسلحة شمالي تعز
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*يمن برس -تعز
قتل أربعة أشخاص، اليوم السبت، في اشتباكات بنقطة لتحصيل ضريبة القات بمديرية التعزية شمالي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح اليوم السبت، في نقطة لتحصيل ضريبة القات في منطقة كندة شمال التعزية بعد اعتداء عاقل السوق على شاب رفض دفع ضريبة لهم على كيس قات.

ووفقا للمصادر، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل المواطن عنان مهيوب غالب الملقب بـ(بدش) ونجله برصاص عاقل السوق ويدعى رضوان أحمد قاسم وشقيقه اللذين قتلا هما أيضا برصاص مواطنين أخرين.

وأشارت المصادر الوضع متوترا بين الطرفين في سوق كندة الواقع بين مديريتي التعزية وشرعب السلام، وتوافد المسلحين بشكل لافت.


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خاص - يمن برس

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