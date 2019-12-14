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مسلحو الحوثي يقتحمون عرسا شعبيا في عمران ويهددون الفنان بالتصفية

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مسلحون حوثيون

*يمن برس -عمران

تعرض أحد الفنانين اليمنيين تهديدا بالتصفية الجسدية من قبل جماعة الحوثي بأحد حفلات الأعراس في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية إن الفنان أصيل أبوبكر تعرض للتهديد من قبل مدير الأمن المركزي بعمران التابع للحوثيين في حال تواجده في عرس آل ثعيل.





وبحسب المصادر فإن مسلحي الحوثي داهموا عرس آل ثعيل الذي أقيم في قاعة العمادي بعمران أثناء المقيل بعد العصر واختطفوا شخصين من أقارب العريس وهم "عنان ثعيل، وأمين ثعيل" وأودعتهم السجن.







ووفقا للمصادر فإن جماعة الحوثي لم تكتفِ باختطاف اثنين من أهالي العرس وأرادت أن تقتحم قاعة العرس لولا تدخل العقلاء والوجهات.





وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي لم تغادر قاعة العرس إلا بعد أخذ التزام بعدم الغناء وأن يسلموا لهم الفنان أصيل غير أن الأخير لاذ بالفرار ناجيا بجسده من موت محقق بطريقة سرية ومغادرته عبر باب القاعة الخلفي.





وفي بادرة مقلقة للوسط الفني ومهدده لكل الفنانين في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرض الفنانون والمطربون للحبس والتهديد بالقتل أثناء إحيائهم الأعراس.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعرض أحد الفنانين اليمنيين تهديدا بالتصفية الجسدية من قبل جماعة الحوثي بأحد حفلات الأعراس في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.وقالت مصادر محلية إن الفنان أصيل أبوبكر تعرض للتهديد من قبل مدير الأمن المركزي بعمران التابع للحوثيين في حال تواجده في عرس آل ثعيل.وبحسب المصادر فإن مسلحي الحوثي داهموا عرس آل ثعيل الذي أقيم في قاعة العمادي بعمران أثناء المقيل بعد العصر واختطفوا شخصين من أقارب العريس وهم "عنان ثعيل، وأمين ثعيل" وأودعتهم السجن.ووفقا للمصادر فإن جماعة الحوثي لم تكتفِ باختطاف اثنين من أهالي العرس وأرادت أن تقتحم قاعة العرس لولا تدخل العقلاء والوجهات.وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي لم تغادر قاعة العرس إلا بعد أخذ التزام بعدم الغناء وأن يسلموا لهم الفنان أصيل غير أن الأخير لاذ بالفرار ناجيا بجسده من موت محقق بطريقة سرية ومغادرته عبر باب القاعة الخلفي.وفي بادرة مقلقة للوسط الفني ومهدده لكل الفنانين في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرض الفنانون والمطربون للحبس والتهديد بالقتل أثناء إحيائهم الأعراس.







جماعة الحوثي عرس عمران



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