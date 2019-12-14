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مقتل 15 شخصا بانفجار بركان في جزيــرة نيوزيلندا

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انفجار بركان

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت شرطة نيوزيلندا مقتل 15 شخصا جراء ثوران بركان في جزيرة "وايت آيلاند" مشيرة إلى أنها ستفتح تحقيقا جنائيا للكشف عن أسباب الوفاة.



وكتبت الشرطة على موقع تويتر: "نؤكد أن شخصا آخر توفي نتيجة لثوران بركان في جزيرة وايت آيلاند، وأن العدد الإجمالي الرسمي هو 15 شخصا".





ومن جانبه قال نائب مفوض الشرطة جون تيمز في أعقاب كارثة يوم الإثنين الماضي: "أستطيع أن أؤكد الآن أننا سنفتح تحقيقا جنائيا في الظروف التي أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في وايت آيلاند".



وفقًا للبيانات الأولية كان هناك 47 شخصًا في الجزيرة عند حدوث الانفجارالبركاني بمن فيهم سياح من أستراليا والمملكة المتحدة والصين وماليزيا والولايات المتحدة ومرشدين سياحيين نيوزلنديين.



ويعد بركان جزيرة "وايت آيلاند" الأكثر نشاطا في نيوزيلندا وحوالي 70 في المائة منه مغمور بالمياه. ويزور نحو 10 آلاف شخص البركان سنويا، وهو ناشط باستمرار منذ خمسين عاما، وكان آخر أكبر نشاط له في العام 2016.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت شرطة نيوزيلندا مقتل 15 شخصا جراء ثوران بركان في جزيرة "وايت آيلاند" مشيرة إلى أنها ستفتح تحقيقا جنائيا للكشف عن أسباب الوفاة.وكتبت الشرطة على موقع تويتر: "نؤكد أن شخصا آخر توفي نتيجة لثوران بركان في جزيرة وايت آيلاند، وأن العدد الإجمالي الرسمي هو 15 شخصا".ومن جانبه قال نائب مفوض الشرطة جون تيمز في أعقاب كارثة يوم الإثنين الماضي: "أستطيع أن أؤكد الآن أننا سنفتح تحقيقا جنائيا في الظروف التي أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في وايت آيلاند".وفقًا للبيانات الأولية كان هناك 47 شخصًا في الجزيرة عند حدوث الانفجارالبركاني بمن فيهم سياح من أستراليا والمملكة المتحدة والصين وماليزيا والولايات المتحدة ومرشدين سياحيين نيوزلنديين.ويعد بركان جزيرة "وايت آيلاند" الأكثر نشاطا في نيوزيلندا وحوالي 70 في المائة منه مغمور بالمياه. ويزور نحو 10 آلاف شخص البركان سنويا، وهو ناشط باستمرار منذ خمسين عاما، وكان آخر أكبر نشاط له في العام 2016.







بركان نيوزلندا إنفجار



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