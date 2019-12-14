الحوثي يتلقى ضربة موجعة في معقله بصعدة و مصرع العشرات من أتباعه

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*يمن برس - صعدة

أعلن الجيش الوطني مقتل وجُرح 45 عنصرا من مليشيا الحوثي ، اليوم السبت، في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري إن المواجهات اندلعت اثناء محاولة مجموعة من مليشيا الحوثي، التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في “بني معين” وجبل الاذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.

وبحسب المصدر فإن قوات من اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللوائيين السادس والواجب الأول حرس حدود، أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على الفرار.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش الوطني، تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفر القصف والمواجهات عن مصرع 18 عنصرا من مسلحي لحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لهم.