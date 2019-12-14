الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تحذيرات من تناول منتج غذائي ملوث قد يسبب الوفاة في حضرموت

تحذيرات من تناول منتج غذائي ملوث قد يسبب الوفاة في حضرموت

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -حضرموت

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس بمحافظة حضرموت(شرقي اليمن) من تناول منتج غذائي للأطفال بسبب تلوثه وعدم صلاحية استهلاكه.



واحتوت وثيقة تداولها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة موجهة من هيئة المواصفات والمقاييس إلى مدير عام مكتب وزارة الأشغال من أن منتج بفك ملوث.



وأوضحت الرسالة أنه “وبعد الفحص في المختبرات المتخصصة تبين: ارتفاع الكولي فورم، وارتفاع العدد الكلي للبكتيريا، واحتواء المنتج على الكولي فورم البرازي، كما أن المنتج ملوث بمياه المجاري الناتجة عن فضلات الإنسان وهو بذلك غير صالح للاستهلاك الآدمي”.



وكانت هيئة المواصفات والمقاييس في العاصمة صنعاء قد أغلقت معمل تصنيع بفك حار نار، بعد تلقيها بلاغات من المواطنين عن إصابة أطفالهم بحالات مرضية بعد تناولهم بفك حار نار.



وحذرت هيئة المواصفات الشهر الماضي تجار الجملة والتجزئة من شراء بفك حار نار أو بيعه أو تداوله أو تناوله، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لعقوبات أمنية.



وتزايدت معامل تصنيع المنتجات الغذائية في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق اليمنية، وسط غياب الرقابة الحكومية والمجتمعية، الأمر الذي ساهم في انتشار العديد من الأمراض والأوبئة خاصة لدى الأطفال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذرت هيئة المواصفات والمقاييس بمحافظة حضرموت(شرقي اليمن) من تناول منتج غذائي للأطفال بسبب تلوثه وعدم صلاحية استهلاكه.واحتوت وثيقة تداولها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة موجهة من هيئة المواصفات والمقاييس إلى مدير عام مكتب وزارة الأشغال من أن منتج بفك ملوث.وأوضحت الرسالة أنه “وبعد الفحص في المختبرات المتخصصة تبين: ارتفاع الكولي فورم، وارتفاع العدد الكلي للبكتيريا، واحتواء المنتج على الكولي فورم البرازي، كما أن المنتج ملوث بمياه المجاري الناتجة عن فضلات الإنسان وهو بذلك غير صالح للاستهلاك الآدمي”.وكانت هيئة المواصفات والمقاييس في العاصمة صنعاء قد أغلقت معمل تصنيع بفك حار نار، بعد تلقيها بلاغات من المواطنين عن إصابة أطفالهم بحالات مرضية بعد تناولهم بفك حار نار.وحذرت هيئة المواصفات الشهر الماضي تجار الجملة والتجزئة من شراء بفك حار نار أو بيعه أو تداوله أو تناوله، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لعقوبات أمنية.وتزايدت معامل تصنيع المنتجات الغذائية في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق اليمنية، وسط غياب الرقابة الحكومية والمجتمعية، الأمر الذي ساهم في انتشار العديد من الأمراض والأوبئة خاصة لدى الأطفال.







منتج ملوث حضرموت تحذيرات



شارك الخبر أصدقاءك:



922

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







