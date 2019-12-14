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تحذيرات من تناول منتج غذائي ملوث قد يسبب الوفاة في حضرموت
السبت, 14 ديسمبر, 2019 08:17:00 مساءً

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تحذيرات من تناول منتج غذائي ملوث قد يسبب الوفاة في حضرموت
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*يمن برس -حضرموت
حذرت هيئة المواصفات والمقاييس بمحافظة حضرموت(شرقي اليمن) من تناول منتج غذائي للأطفال بسبب تلوثه وعدم صلاحية استهلاكه.

واحتوت وثيقة تداولها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة موجهة من هيئة المواصفات والمقاييس إلى مدير عام مكتب وزارة الأشغال من أن منتج بفك ملوث.

وأوضحت الرسالة أنه “وبعد الفحص في المختبرات المتخصصة تبين: ارتفاع الكولي فورم، وارتفاع العدد الكلي للبكتيريا، واحتواء المنتج على الكولي فورم البرازي، كما أن المنتج ملوث بمياه المجاري الناتجة عن فضلات الإنسان وهو بذلك غير صالح للاستهلاك الآدمي”.

وكانت هيئة المواصفات والمقاييس في العاصمة صنعاء قد أغلقت معمل تصنيع بفك حار نار، بعد تلقيها بلاغات من المواطنين عن إصابة أطفالهم بحالات مرضية بعد تناولهم بفك حار نار.

وحذرت هيئة المواصفات الشهر الماضي تجار الجملة والتجزئة من شراء بفك حار نار أو بيعه أو تداوله أو تناوله، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لعقوبات أمنية.

وتزايدت معامل تصنيع المنتجات الغذائية في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق اليمنية، وسط غياب الرقابة الحكومية والمجتمعية، الأمر الذي ساهم في انتشار العديد من الأمراض والأوبئة خاصة لدى الأطفال.


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خاص - يمن برس

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