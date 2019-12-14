 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / سماء اليمن تشهد الليلة زخات جديدة من شهب "التوأميات"
سماء اليمن تشهد الليلة زخات جديدة من شهب "التوأميات"
السبت, 14 ديسمبر, 2019 08:40:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
سماء اليمن تشهد الليلة زخات جديدة من شهب "التوأميات"
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

نقلت قناة سي إن إن عن مركز الفلك الدولي قوله أن سماء المنطقة العربية من ضمنها اليمن ستشهد زخات من شهب "التوأميات" التي تحصل مرة واحدة في العام على مدى ليلتين، الأولى كانت ليلة الخميس إلى الجمعة وتتجدد ليلة السبت إلى الأحد.

وقال محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي في بيان وصل لـسي إن إن نسخة منه إن "زخة شهب التوأميات والتي تعتبر من أفضل زخات الشهب، وهي تحدث كل عام يوم 14 ديسمبر، فإضافة إلى أنها صاحبة عدد الشهب الأكبر من بين باقي زخات الشهب، فإن نوعية الشهب أيضا هي الأفضل، فشهب زخة التوأميات بطيئة مما يجعلها تظهر لفترة أطول من الزمن، حيث تبلغ سرعة شهب التوأميات 35 كيلومتر في الثانية!"

وأردف: "تظهر شهب التوأميات كل عام ما بين 04 و 17 ديسمبر، وتصل الذروة يوم 14 ديسمبر، وفي هذا العام ستحدث الذروة يوم السبت 14 ديسمبر ما بين الساعة 02 إلى الساعة 23 بتوقيت غرينتش، وهذا يجعل كلا الليليتين؛ ليلة الجمعة على السبت بالإضافة إلى ليلة السبت على الأحد مناسبتين لمشاهدة ذروة زخة الشهب هذه".




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
736
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©