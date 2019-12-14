سماء اليمن تشهد الليلة زخات جديدة من شهب "التوأميات"

*يمن برس - متابعات

نقلت قناة سي إن إن عن مركز الفلك الدولي قوله أن سماء المنطقة العربية من ضمنها اليمن ستشهد زخات من شهب "التوأميات" التي تحصل مرة واحدة في العام على مدى ليلتين، الأولى كانت ليلة الخميس إلى الجمعة وتتجدد ليلة السبت إلى الأحد.

وقال محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي في بيان وصل لـسي إن إن نسخة منه إن "زخة شهب التوأميات والتي تعتبر من أفضل زخات الشهب، وهي تحدث كل عام يوم 14 ديسمبر، فإضافة إلى أنها صاحبة عدد الشهب الأكبر من بين باقي زخات الشهب، فإن نوعية الشهب أيضا هي الأفضل، فشهب زخة التوأميات بطيئة مما يجعلها تظهر لفترة أطول من الزمن، حيث تبلغ سرعة شهب التوأميات 35 كيلومتر في الثانية!"

وأردف: "تظهر شهب التوأميات كل عام ما بين 04 و 17 ديسمبر، وتصل الذروة يوم 14 ديسمبر، وفي هذا العام ستحدث الذروة يوم السبت 14 ديسمبر ما بين الساعة 02 إلى الساعة 23 بتوقيت غرينتش، وهذا يجعل كلا الليليتين؛ ليلة الجمعة على السبت بالإضافة إلى ليلة السبت على الأحد مناسبتين لمشاهدة ذروة زخة الشهب هذه".