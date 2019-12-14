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الريال اليمني ينهار بشكل جنوني أمام الدولار والسعودي (السعر الآن)
السبت, 14 ديسمبر, 2019 08:48:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم السبت.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 590 ريال
بيع: 593 ريال
الريال السعودي
شراء: 155.8 ريال
بيع: 165.5 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 600 ريال
بيع: 604 ريال
الريال السعودي
شراء: 158 ريال
بيع: 159 ريال
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