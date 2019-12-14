عشرات الغارات الجوية الأمريكية تستهدف ثلاث محافظات في اليمن

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*يمن برس - وكالات

قال مسؤولون محليون إن سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع يُزعم بانها للقاعدة يوم أمس الأول الخميس في منطقة جبلية تلتقي فيها ثلاث محافظات، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل.

وأخبر المسؤولون وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية أن الطائرات الأمريكية وطائرات بدون طيار استهدفت ست مناطق على الأقل وأنها كانت جميعها في منطقة جبلية تلتقي فيها كل من محافظات البيضاء وشبوة وأبين. و تشتهر المنطقة الشاسعة بجبالها الصخرية و كانت جماعة القاعدة تستخدمها كمخبأ.

وقال مسؤول إعلامي في البيضاء إن 23 غارة جوية نفذتها طائرات أمريكية. وقال مسؤول آخر إن أربعة من مقاتلي القاعدة قتلوا في الغارات الجوية التي استهدفت منطقة الصعيد بشبوة.

وقع الانفجاران بين الساعة الثانية صباحا والساعة الخامسة صباحا ، واهتزت المنازل إثرهما ماتسبب في حالة من الذعر بين السكان النائمين الذين فروا خائفين، بينما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء وشوهدت بريقات ضوئية من بعيد بسبب الانفجارات.

وقد تحدث المسؤولون اليمنيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ليسوا مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين عسكريين أمريكيين للتعليق.

وتأتي الضربات الجوية يوم الخميس بعد شهر من شن القوات الخاصة الأمريكية غارة علو نفس المحافظة التي قُتل أحد جنود البحرية الأمريكية في عملية عسكرية فيها، وأصيب ستة جنود أمريكيين بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس دونالد ترامب.