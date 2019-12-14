الفلكي الشوافي يكشف توقعات طقس الأسبوع الحالي ويطلق هذه التحذيرات

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*يمن برس - خاص

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن تقل فرص هطول الأمطار في اليمن على نطاق واسع ابتداءً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع بعد أن شهدت البلاد حالة ماطرة خلال الأسبوع الماضي وتحسناً ملحوظاً في درجات الحرارة الصغرى.

وقال الشوافي في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق الجمهورية خلال هذا الأسبوع إنخفاضاً تدريجياً لدرجات الحرارة الصغرى خصوصا في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية وسيكون ذلك الانخفاض ملحوظاً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر 2019.

ودعا الفلكي الشوافي المواطنين والعاملين في الأماكن المكشوفة الى الاحتماء من انخفاض درجة الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر وكذلك المزارعين ورعاة الماشية لعدم استبعاد تأثير ذلك على بعض المواضع الزراعية، خصوصاً صنعاء وذمار وعمران والبيضاء و صعدة وأجزاء من الهضاب الداخلية.