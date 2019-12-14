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هجوم ليلي مباغت على نقطة حوثية في ذمار
السبت, 14 ديسمبر, 2019 11:25:00 مساءً

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هجوم ليلي مباغت على نقطة حوثية في ذمار

*يمن برس - متابعة خاصة

شن مسلحون مجهولون في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة هجوماً مباغتاً على إحدى النقاط الحوثية في محافظة ذمار (جنوبي العاصمة صنعاء).

 

وقال مصدر محلي إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على نقطة تفتيش حوثية في الشارع العام بمدينة ذمار في وقت متأخر من ليل الجمعة، ثم لاذوا بالفرار.

 

وبحسب المصدر فإن هذا الهجوم هو الثاني الذي تتعرض له نقطة التفتيش الحوثية ذاتها بمدينة ذمار خلال شهرين.


ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من حملة عسكرية نفذتها مليشيا الحوثي على قرية المصاقرة في مديرية الحدا بمحافظة ذمار.




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خاص - يمن برس

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