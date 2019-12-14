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مواجهات ليلية عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وسط بيروت
السبت, 14 ديسمبر, 2019 11:55:00 مساءً

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مواجهات ليلية عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وسط بيروت

*يمن برس - متابعات

شهدت ساحة النجمة وسط بيروت، مساء السبت، اشتباكات حادة بين قوى الأمن والمتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على تردي الأوضاع في لبنان.

وقالت وسائل إعلام إن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان "لإفراغه من شاغليه"، لكن شرطة مكافحة الشغب تصدت لهم بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب في وقوع إصابات وسط المتظاهرين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. وبدا الحراك عابرا للطوائف والمناطق، ومصرا على مطلب رحيل الطبقة السياسية.




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خاص - يمن برس

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