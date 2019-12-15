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تركي آل الشيخ يدعو إلى حدث ضخم في السعودية
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 12:11:00 صباحاً

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تركي آل الشيخ يدعو إلى حدث ضخم في السعودية
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*يمن برس - متابعات

دعا تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إلى حدث ضخم في المملكة، وذلك بعد عودته مباشرة من رحلته العلاجية إلى المملكة، السبت.

وقال آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الحمد لله الرياض أخيرا، اه يا هوا وتراب الرياض".

ودعا تركي آل الشيخ لحدث ضخم في المملكة العربية السعودية، وهو مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذي سيقام على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري في ختام موسم الرياض الترفيهي.

وأكد العديد من فناني العالم العربي، حضورهم مهرجان "ميدل بيست"، وابرزهم عمرو دياب ورابح صقر وأحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد حماقي وأمير كرارة وأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو




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خاص - يمن برس

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