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" الانتقالي" يمنع أبناء المحافظات الشمالية من مغادرة عدن
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 01:03:00 صباحاً

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" الانتقالي" يمنع أبناء المحافظات الشمالية من مغادرة عدن
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*يمن برس - متابعات

منع المجلس الانتقالي الجنوبي مغادرة جميع أبناء المحافظات الشمالية من نقطة العلم في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) باتجاه المحافظات الشرقية شبوة وحضرموت والمهرة ومأرب.

وقالت مصادر محلية، إن الانتقالي أمر قوات الحزام الأمني المتمركزة في مداخل ومخارج مدينة عدن، بمنع مغادرة أبناء المحافظات الشمالية باتجاه محافظة أبين والمحافظات الشرقية التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأكدت المصادر إن شركات النقل البري بعدن تلقت أوامر من قوات الانتقالي، تمنع مرور الركاب من أبناء المناطق الشمالية المتجهين إلى المناطق الشرقية لليمن.

وبحسب المصادر، فإن قوات الانتقالي في منطقة العلم، تقوم باعتقال ركاب النقل الجماعي من أبناء المحافظات الشمالية، واقتيادهم إلى مقر اللواء الخامس في لحج، بتهمة السفر إلى المحافظات الشرقية والانضمام إلى الحكومة الشرعية بهدف اجتياح عدن عسكرياً.




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خاص - يمن برس

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