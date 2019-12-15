اجتماع بشأن الحديدة على متن سفينة أممية

*يمن برس - متابعات

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" عن اجتماع مرتقب بين الحكومة والأمم المتحدة والحوثيين سيجري الأربعاء على متن السفينة الأممية «أنتاركتك دريم» الطافية على نحو 30 كيلومتراً قبالة سواحل الحديدة.ويأتي الاجتماع بعد مرور عام على اتفاقية استوكهولم التي تمخض عنها اتفاق الحديدة، الذي جرى عنه تشكيل الفرق التي تمثل لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين لتنفيذ الاتفاق على الأرض.