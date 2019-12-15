هذه حصيلة الهجوم الحوثي الانتقامي على قرية المصاقرة بذمار

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*يمن برس - متابعة خاصة

كشفت وزارة حقوق الإنسان عن اختطاف مليشيا الحوثي أكثر من 146 من سكان قرية المصافرة بينهم أطفال واقتادتهم إلى سجن المردع بمركز مديرية الحدأ بمحافظة ذمار.

ونددت الوزارة في بيان السبت، بهجوم ميليشيا الحوثي على منازل المدنيين في قرية المصاقرة بمديرية الحدأ محافظة ذمار مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين.

وأعربت عن استغرابها من تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المدنيين العزل وقصف المدن والأحياء الآهلة بالسكان وترويع الأطفال والنساء.