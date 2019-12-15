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"تويتر" تعلن عن تغييرات كبرى
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 03:03:00 صباحاً

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"تويتر" تعلن عن تغييرات كبرى
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*يمن برس - متابعات

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" عن جملة تغييرات كبرى في موقعها وتطبيقها، وصفت بأنها "لن تفسد ما يسعد مستخدميها".

وأوضح موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن تغييرات "تويتر" الكبرى تتضمن تحديثاً في بنية الموقع، بحيث لا تفسد جودة الصور المرفوعة على الموقع.

وقال نولان أوبراين، المهندس عبر "تويتر": إن هذا الخبر سيسعد بصورة كبرى المصورين، ومن يسعون لأن تظهر لقطاتهم بالطريقة الأجمل والأفضل عبر "تويتر".

وتابع قائلاً: "من الآن سيتم الحفاظ على ترميز الصور بصيغة JPEG، التي يتم تحميلها على "تويتر"، ولن يتم تشفيرها وتقليل جودتها، وستظل بنفس الجودة المرفوعة بها، مع تغيير البنية بحيث لا تؤثر على سرعة تحميل الصورة أو التغريدة أو الموقع".

ولكن أشار إلى أنه لن يتمكن المستخدم من رؤية الصورة كاملة بكل جودتها، إلا عند النقر فوق الصورة، للحصول على أبعادها الكاملة، وستظل في البداية ظاهرة بطريقة مصغرة.

كما ستعرض الطريقة الجديدة أيضا كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالصورة، مثل متى وأين تم التقاطها ومن يمتلك الحقوق الخاصة بها ومصورها، وما إلى ذلك من معلومات.




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خاص - يمن برس

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