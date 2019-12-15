طالبة تحول أستاذها الستيني لنجم يتابعه الملايين "فيديو"

*يمن برس - متابعات

حولت طالبة أمريكية أستاذها الستيني في جامعة بولاية فيرجينيا لنجم عبر استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي.وقامت الطالبة بنشر فيديو حظي بملايين المشاهدات، جمعت خلاله أجمل اللقطات خلال دروس الفيزياء التي يعرضها الأستاذ بطريقة مليئة بالمتعة والمغامرة.وأثار البروفيسور، ديفيد رايت، البالغ من العمر 69 عاما الإعجاب بطاقته في مجال التدريس على مدى 45 عاما.وفي تصريحات صحفية له، قال رايت إن ما يقوم به أمر ممتع وطريقة مبتكرة لشد الطلاب وجعلهم يحبون فصل الفيزياء، وبدلا من حل مسائل الرياضيات ومناقشة المبادئ العلمية، يرى أن إظهار عجائب العلوم هو الأهم.