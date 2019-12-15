 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / طالبة تحول أستاذها الستيني لنجم يتابعه الملايين "فيديو"
طالبة تحول أستاذها الستيني لنجم يتابعه الملايين "فيديو"
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 09:19:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
طالبة تحول أستاذها الستيني لنجم يتابعه الملايين "فيديو"
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
حولت طالبة أمريكية أستاذها الستيني في جامعة بولاية فيرجينيا لنجم عبر استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت الطالبة بنشر فيديو حظي بملايين المشاهدات، جمعت خلاله أجمل اللقطات خلال دروس الفيزياء التي يعرضها الأستاذ بطريقة مليئة بالمتعة والمغامرة.

وأثار البروفيسور، ديفيد رايت، البالغ من العمر 69 عاما الإعجاب بطاقته في مجال التدريس على مدى 45 عاما.

وفي تصريحات صحفية له، قال رايت إن ما يقوم به أمر ممتع وطريقة مبتكرة لشد الطلاب وجعلهم يحبون فصل الفيزياء، وبدلا من حل مسائل الرياضيات ومناقشة المبادئ العلمية، يرى أن إظهار عجائب العلوم هو الأهم.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك

- فيديو :







شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
784
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©