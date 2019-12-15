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الحوثيون يمنعون دخول قافلة إغاثية تابعة للصليب الأحمر إلى الدريهمي "فيديو"

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*يمن برس - متابعة خاصة



منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية قافلة مساعدات إغاثية دولية لنحو ثمانين مدنياً، تحتجزهم الميليشيا داخل مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.



وقال مصدر في الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن القافلة التابعة للصليب الأحمر الدولي، سُيرت بناء على اتفاق مع تحالف دعم الشرعية، والقوات المشتركة، والميليشيا الحوثية، إلا أن الأخيرة، أعاقت وصول الإغاثة، لتولي تسلمها نيابة عن السكان في المدينة.



وأرجع المصدر السبب إلى خشية المليشيا من لقاء فريق الصليب الأحمر مع المدنيين، ومعرفة أعدادهم الحقيقية، وانتهاكاتها لحقوقهم، والتأكد من طبيعة بقائهم في المدينة كدروع بشرية تستخدمهم المليشيا، الموالية لإيران، في تغطية خروقاتها لوقف إطلاق النار.



وكان مقررٌ أن يلتقي فريق الصليب الأحمر السكان المدنيين في الدريهمي، للاطلاع على أوضاعهم، وإخلاء من يحتاج رعاية صحية، وكذا إجلاء من يرغب في المغادرة، غير أن عناصر المليشيا منعت الفريق من دخول المدينة وتسلمت المساعدات الخاصة بالمدنيين.



يذكر أن أقرباء للمدنيين المحتجزين أكدوا سرقة المليشيا المساعدات الإغاثية التي تصل ذويهم في مدينة الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي اليمني.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية قافلة مساعدات إغاثية دولية لنحو ثمانين مدنياً، تحتجزهم الميليشيا داخل مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.وقال مصدر في الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن القافلة التابعة للصليب الأحمر الدولي، سُيرت بناء على اتفاق مع تحالف دعم الشرعية، والقوات المشتركة، والميليشيا الحوثية، إلا أن الأخيرة، أعاقت وصول الإغاثة، لتولي تسلمها نيابة عن السكان في المدينة.وأرجع المصدر السبب إلى خشية المليشيا من لقاء فريق الصليب الأحمر مع المدنيين، ومعرفة أعدادهم الحقيقية، وانتهاكاتها لحقوقهم، والتأكد من طبيعة بقائهم في المدينة كدروع بشرية تستخدمهم المليشيا، الموالية لإيران، في تغطية خروقاتها لوقف إطلاق النار.وكان مقررٌ أن يلتقي فريق الصليب الأحمر السكان المدنيين في الدريهمي، للاطلاع على أوضاعهم، وإخلاء من يحتاج رعاية صحية، وكذا إجلاء من يرغب في المغادرة، غير أن عناصر المليشيا منعت الفريق من دخول المدينة وتسلمت المساعدات الخاصة بالمدنيين.يذكر أن أقرباء للمدنيين المحتجزين أكدوا سرقة المليشيا المساعدات الإغاثية التي تصل ذويهم في مدينة الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي اليمني.

- فيديو :









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