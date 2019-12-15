قصف حوثي عنيف تتعرض له مدينة حيس بالحديدة

*يمن برس - متابعة خاصة
قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية أحياء سكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر محلية في حيس أن المليشيا الحوثية قصفت منازل المواطنين شمال المدينة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وقذائف الهاون عيار 60 بشكل عنيف.
كما شنت عمليات قصف كثيفة طالت المنازل جنوب المدينة بقذائف مدفعية B10، إضافة إلى فتح المليشيا نيران أسلحتها المتوسطة عيار 12.7 ومعدل البيكا والقناصة صوب المنازل منذ ساعات عصر أمس السبت وحتى المساء.
وتمارس المليشيا الحوثية خروقات يومية لهدنة أشرفت عليها الأمم المتحدة منذ إبرامها، أواخر العام الفائت، في العاصمة السويدية ستوكهولم.
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